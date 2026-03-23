Число сбитых над Ленобластью БПЛА превысило 50

Российские средства противовоздушной обороны сбили более 50 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Это количество дронов уничтожили с начала массированной атаки на регион за последние сутки. О работе РЭБ и ПВО сообщил губернатор Александр Дрозденко утром 23 марта.

«В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Власти предупредили, что в регионе сохраняется беспилотная опасность. Над Ленобластью продолжают отражать атаку БПЛА.