23 марта, 02:37

Число сбитых над Ленобластью БПЛА превысило 50

Российские средства противовоздушной обороны сбили более 50 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Это количество дронов уничтожили с начала массированной атаки на регион за последние сутки. О работе РЭБ и ПВО сообщил губернатор Александр Дрозденко утром 23 марта.

«В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Власти предупредили, что в регионе сохраняется беспилотная опасность. Над Ленобластью продолжают отражать атаку БПЛА.

В аэропорту Калининграда возможны изменения расписания из-за атаки на Ленобласть
Этой же ночью в порту Приморска Ленинградской области из-за налёта дронов ВСУ повредило ёмкость с топливом. В результате инцидента вспыхнул пожар. Персонал порта эвакурировали.

Лия Мурадьян
