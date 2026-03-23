В аэропорту Калининграда возможны изменения расписания из-за атаки на Ленобласть

В аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

Причина — временные ограничения на использование воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области. В ведомстве подчеркнули, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах в справочных службах аэропорта.

Ранее Life.ru сообщал, что над Ленобластью сбит уже одиннадцатый украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, всё произошло в Гатчинском районе. Предварительно, атака обошлась без пострадавших и разрушений. Петербургский аэропорт Пулково продолжает работать с ограничениями.