За два часа над шестью регионами РФ сбили 60 украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака пришлась на период с 18:00 до 20:00 мск. Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 33. Над Смоленщиной уничтожены 14 аппаратов, над Новгородской — семь, над Ленинградской — три, над Тверской — два, над Курской — один.
Ранее режим угрозы беспилотной атаки был объявлен в Псковской области. Власти предупредили о возможном замедлении мобильного интернета. В связи с возникшей опасностью оперативные службы региона переведены на усиленный режим несения службы.
