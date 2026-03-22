Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 17:55

За два часа над шестью регионами РФ сбили 60 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака пришлась на период с 18:00 до 20:00 мск. Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 33. Над Смоленщиной уничтожены 14 аппаратов, над Новгородской — семь, над Ленинградской — три, над Тверской — два, над Курской — один.

В Пулково задержали или отменили около 85 рейсов на фоне атаки БПЛА

Ранее режим угрозы беспилотной атаки был объявлен в Псковской области. Власти предупредили о возможном замедлении мобильного интернета. В связи с возникшей опасностью оперативные службы региона переведены на усиленный режим несения службы.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧП
  • Происшествия
  • Брянская область
  • Смоленская область
  • Новгородская область
  • Ленинградская область
  • Курская область
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar