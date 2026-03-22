За два часа над шестью регионами РФ сбили 60 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака пришлась на период с 18:00 до 20:00 мск. Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 33. Над Смоленщиной уничтожены 14 аппаратов, над Новгородской — семь, над Ленинградской — три, над Тверской — два, над Курской — один.

Ранее режим угрозы беспилотной атаки был объявлен в Псковской области. Власти предупредили о возможном замедлении мобильного интернета. В связи с возникшей опасностью оперативные службы региона переведены на усиленный режим несения службы.