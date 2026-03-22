В Пулково задержали или отменили около 85 рейсов на фоне атаки БПЛА

Петербургский аэропорт Пулково задержал и отменил порядка 85 авиарейсов на фоне атаки украинских беспилотников. Беспилотная опасность действует в регионе уже в течение трёх часов. Продолжается работа системы ПВО, пишет SHOT.

Отменено 12 рейсов на вылет и девять на прилёт, в том числе по таким маршрутам, как Минск, Москва, Худжанд, Дубай. Некоторые лайнеры ушли на запасной аэродром из-за приостановки работы Пулково. Часть пассажиров, уже попавших на борт, сидят около двух часов в самолётах, ожидая разрешения на взлёт.