19 марта, 08:08

«Победил тот, кто взял небо»: Как в Ленобласти за месяц готовят операторов дронов

В Сертолове Ленобласти готовят операторов дронов, техников и сапёров — за месяц курсанты проходят путь от симулятора до реальных полётов на полигоне. О подготовке будущих специалистов рассказали инструкторы и сами обучающиеся телеканалу «Санкт-Петербург».

В Сертолове готовят операторов дронов, техников и сапёров.

Управление БПЛА только выглядит простым. Чтобы освоить геометрию полёта, курсанты проходят четыре этапа: симулятор, малые дроны, трёхдюймовые аппараты и, наконец, тяжёлые машины.

«Самое сложное — понять, как дрон ведёт себя в пространстве», — объясняет курсант с позывным Ёлка.

Не менее важна техническая подготовка. Будущие специалисты изучают электронику, учатся находить неисправности.

«Чаще всего ломается полётный контроллер — мозг дрона, и видеопередатчики. Даже влага может вывести аппарат из строя», — рассказывает техник Пчела.

На полигоне проверяют готовность к работе в условиях, приближенных к боевым. Отрабатываются манёвры, наблюдение, передача данных. Ошибка может стоить дрона. Беспилотники помогают и сапёрам: они первыми обследуют территорию, позволяя людям оставаться на безопасном расстоянии. Инструкторы отмечают, что стремление к контролю над небом предопределило создание нового рода войск.

«Почему они долетают?» Спасатель из МЧС стала оператором БПЛА после удара ВСУ по Татарстану
Ранее Life.ru рассказывал, что в России предложили использовать беспилотники на основе активной фазированной антенной решётки (АФАР) для защиты от вражеских дронов на территории нашей страны. С расстояния 150–200 км они способны отслеживать летящие ракеты и БПЛА.

Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»

Владимир Озеров
