«Почему они долетают?» Спасатель из МЧС стала оператором БПЛА после удара ВСУ по Татарстану
Жительница Татарстана отправилась на СВО после атаки дронов на Елабугу
Отправившаяся на СВО жительница Татарстана, позывной Алга. Обложка © RT
Жительница Татарстана решила отправиться в зону СВО после того, как украинские беспилотники атаковали общежитие в особой экономической зоне в Елабуге. Свою историю военнослужащая центра специального назначения с «БАРС-37» с позывным Алга рассказала RT.
«После того, как первые беспилотники до Татарстана долетели — тогда они атаковали общежитие в особой экономической зоне в Елабуге — тогда я вообще задумалась, как так получается, что они долетают до региона. Начала обучение и отправилась на СВО», — вспомнила россиянка.
До спецоперации она работала замначальника аварийно-спасательного подразделения в МЧС. Теперь Алга управляет беспилотниками всех типов, может заменить оператора или штурмана, а также отремонтировать и настроить любой БПЛА.
Впервые украинские беспилотники атаковали Елабугу в апреле 2024 года. Тогда пострадали шесть человек. Ещё два налёта произошли в прошлом году — в апреле и в июне. В ходе последнего погиб один человек, пострадали 13.
