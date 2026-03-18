«Почему они долетают?» Спасатель из МЧС стала оператором БПЛА после удара ВСУ по Татарстану

Жительница Татарстана решила отправиться в зону СВО после того, как украинские беспилотники атаковали общежитие в особой экономической зоне в Елабуге. Свою историю военнослужащая центра специального назначения с «БАРС-37» с позывным Алга рассказала RT.

«После того, как первые беспилотники до Татарстана долетели — тогда они атаковали общежитие в особой экономической зоне в Елабуге — тогда я вообще задумалась, как так получается, что они долетают до региона. Начала обучение и отправилась на СВО», — вспомнила россиянка.

До спецоперации она работала замначальника аварийно-спасательного подразделения в МЧС. Теперь Алга управляет беспилотниками всех типов, может заменить оператора или штурмана, а также отремонтировать и настроить любой БПЛА.