Отец семерых детей в 61 год тайно ушёл на СВО поваром

Россиянин с позывным Марсель в 61 год отправился в зону спецоперации, не предупредив родных. Его историю публикует RT.

Глава большого семейства — у него семеро детей и пятеро внуков (скоро родится шестой) — заключил контракт в 2023 году. Сейчас у него уже восьмой по счёту контракт. Хотя попасть на фронт удалось не сразу: поначалу отказывали из-за возраста. Решение мужчина принял молча.

«Я никому ничего не сказал. Просто сел в автобус и уехал», — вспоминает он. Дома, конечно, случился шок, но близкие поняли и теперь очень гордятся.

На передовой Марсель трудится поваром. Признаётся, что на фронте стал лучше и начал больше ценить жизнь. А своё дело выполняет с особым чувством после личной трагедии: однажды он подружился с молодым бойцом из Петербурга, накормил его перед дорогой, а через два дня парня не стало. С тех пор Марсель дал себе слово кормить солдат в любое время дня и ночи.

