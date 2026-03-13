Титулованный боец ММА с позывным Вещий объяснил, почему бросил спорт и ушёл на СВО в 25 лет

Олег Личковаха, известный в мире смешанных единоборств как мастер спорта и чемпион мира по панкратиону, в 2022 году принял неожиданное для многих решение. На пике формы, в 25 лет, он отправился в зону СВО. В интервью RT боец спецназа «Ахмат» с позывным Вещий рассказал о своём выборе.

До фронта Личковаха провёл 24 боя, одержав 18 побед. Карьера складывалась успешно, но спортсмен решил, что должен стать примером для детей, которых тренировал.

«Не важны ни твоя должность, ни влияние», — объяснил он.

Решение созрело спонтанно. Тренер сначала не поверил, а потом пришёл в шок: «Куда ты? У тебя же будущее!» Но, выслушав доводы, понял и благословил, попросив беречь себя. Первый контракт был коротким — всего три месяца. Личковаха попал в Белогоровку, где тогда было относительно спокойно. Вернувшись, он снова вышел в октагон и победил. Но понял: тянет обратно. И снова уехал.

Участвовал в боях за Лисичанск, а когда ВСУ вторглись в Курскую область, сам попросил командира отправить его в приграничье. Сейчас Вещий служит в группе эвакуации. Спортивная карьера подождёт — Родина важнее.

А ранее Life.ru писал, что воевавший за Россию бывший игрок молодёжной сборной Украины Сергей Петров погиб в зоне СВО. В июне 2025-го спортсмен добровольно отправился на фронт, попал в штурмовую бригаду ВС РФ на Покровском направлении. С последнего штурма он не вернулся.