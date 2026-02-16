Воевавший за Россию экс-игрок молодёжной сборной Украины погиб в зоне СВО

Футболист Сергей Петров, выступавший за евпаторийский клуб «ТаврияЭнерго» и молодёжную сборную Украины, погиб в зоне спецоперации. О его гибели сообщили в федерации футбола Евпатории.

Петров начинал карьеру в луцкой «Волыни», затем играл в первой лиге Украины за «Звезду», ФК «Львов», «Рух», «Металлист 1925» и «Агробизнес». В 2022 году он вернулся в Крым, выступал за «Алустон», позже играл в Узбекистане и завершил карьеру из-за травмы.

В июне 2025 года спортсмен добровольно отправился на фронт, попал в штурмовую бригаду ВС РФ на Покровском направлении. С последнего штурма он не вернулся.

Ранее Life.ru писал, что в зоне спецоперации погиб Андрей Таджибаев — бывший высокопоставленный сотрудник ГИБДД, известный по вирусному ролику «Или ты забыл? Или ты не знал?». Он скончался в возрасте 57 лет.