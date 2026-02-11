На СВО погиб герой мема «Или ты забыл? Или ты не знал?»

Стало известно о гибели на СВО Андрея Таджибаева — человека, чья экспрессивная манера общения с подчинёнными превратила его в живую легенду Рунета еще в середине «нулевых». Бывший высокопоставленный сотрудник ГИБДД, известный по вирусному ролику «Или ты забыл? Или ты не знал?», скончался в возрасте 57 лет.

Мем «Или ты забыл? Или ты не знал?» с участием Таджибаева. Видео © Вятка ТВ (2006)

Жизненный путь Таджибаева был тесно связан с медиа и силовыми структурами: он занимал пост пресс-секретаря первого отдела УГИБДД по Кировской области, а позже возглавлял редакцию газеты Вятский край. Однако в мае 2025 года он сменил журналистское перо на армейский контракт. С октября мужчина числился пропавшим без вести, и лишь недавно информация о его смерти получила официальное подтверждение.

Всероссийскую славу Таджибаеву принёс инцидент 2006 года. Во время записи интервью местному телеканалу офицер в резкой форме прервал своего подчиненного Артёма, использовав нецензурную лексику. В ходе того диалога, ставшего культовым, Андрей Абдукаюмович в иронично-жесткой форме поинтересовался у коллеги, не забыл ли тот о присутствии телевидения. Когда подчиненный попытался оправдаться тем, что он «просто думал», Таджибаев отрезал, что Артему думать еще слишком рано — это право нужно заслужить, а пока следует лишь четко выполнять приказы.

«Или ты забыл? Или ты не знал?», — интересовался полицейский у подчинённого.

Вскоре после того, как видео разошлось на цитаты, Таджибаев покинул ряды правоохранительных органов, но навсегда остался в истории цифрового фольклора как символ прямолинейности и суровой армейской дисциплины.

Ранее 19-летний Исаак Величко, который приобрёл популярность в интернете благодаря мему «Я тоже хочу шоколадку», погиб на СВО в рядах ВСУ. Исаак Величко родился в Чигирине в 2006 году. В детстве его отец ушёл из семьи, и мальчик долгое время чувствовал себя одиноким как дома, так и в школе. Из-за своей полноты Исаак часто становился объектом насмешек со стороны сверстников. Однако в 2015 году его жизнь изменилась благодаря одному выпуску популярного украинского ток-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей» (Дорогая, мы убиваем детей).