На СВО погиб герой мемов Нефёдов, известный из-за своего крайне маленького роста
Артём Нефёдов в военной форме. Обложка © VK / Артём Нефёдов
Житель Белгорода Артём Нефёдов, известный с 2019 года из-за фейк-новости про якобы уфимского охранника, который выглядит на 12 лет, погиб в зоне спецоперации. Об этой трагедии сообщает VK-сообщество «ZOV Победы»
Артём Нефёдов в полный рост. Фото © VK / Артём Нефёдов
Известно, что с ранних лет молодой человек болел сахарным диабетом, из-за чего его рост составлял 140 сантиметров. Помимо того, Артём постоянно нуждался в инъекциях инсулина. Ему было 29 лет.
Артём получил популярность, когда уфимские СМИ выложили его фотографию с подписью «охранник из Уфы выглядит на 12 лет». Сам герой утверждал, что живёт в селе Солохи Белгородской области. Первое время на шутки в Сети обижался, но позже научился смеяться над этим. Судя по социальным сетям бойца, несмотря на заболевание, он вёл активную и насыщенную жизнь.
Недавно в возрасте 86 лет ушла из жизни заслуженная артистка России и по совместительству старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Она служила сцене с 1965 года.