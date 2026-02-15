Погибший в зоне СВО актёр Николай Ткаченко посмертно награждён орденом Мужества

Актёра Николая Ткаченко, погибшего в зоне специальной военной операции, посмертно удостоили двух государственных наград. Мать бойца Инна Ткаченко рассказала 360.ru, что её сын награждён орденом Мужества и медалью Жукова.

По словам женщины, информация о награждении поступила от начальника войсковой части. При этом она призналась, что сроки эвакуации тел пока неизвестны — в районе, где служил Николай, продолжаются тяжёлые бои. Сейчас мать актёра уже сдала необходимые анализы для опознания. Помощь в оформлении розыскной карты оказали в фонде «Защитники Отечества».

«Начальник войсковой части сообщил, что Николай Сергеевич Ткаченко после смерти награждён орденом Мужества и медалью Жукова. Я не знаю, когда будет эвакуация тел. Там тяжёлые бои», — рассказала Инна Ткаченко.

Мать бойца поделилась тёплыми воспоминаниями о сыне. Для неё он навсегда останется отзывчивым и заботливым. Друзья называют его открытым и весёлым, а сослуживцы — верным товарищем. Даже на передовой Николай оставался артистом: ему подарили гитару, и он часто пел для бойцов, поднимая боевой дух.

Ткаченко уточнила, что её сын погиб ещё 6 декабря.

Широкому зрителю Николай Ткаченко запомнился по ролям в популярных телесериалах «Тест на беременность», «Триггер», «Варяги», «ИП Пирогова», «Три плюс три», «Невский. Охота на архитектора», «Галя, у нас отмена!», «#СеняФедя» и других.

Ранее близкая подруга погибшего актёра Николая Ткаченко поделилась подробностями его последних дней: перед самой гибелью в зоне специальной военной операции он строил планы на долгожданный отпуск. По её словам, артист скрыл от родных своё решение отправиться добровольцем и подписал контракт летом 2025 года, движимый желанием отомстить за гибель друзей. Николай служил в воздушно-десантной дивизии. Трагедия произошла, когда он возвращался с боевого задания.