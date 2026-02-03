Перед гибелью на СВО актёр Николай Ткаченко планировал отпуск

Актёр Николай Ткаченко перед гибелью в зоне специальной военной операции строил планы на отпуск. Об этом в беседе с aif.ru рассказала его близкая подруга Дарья Софийская.

По её словам, Ткаченко скрывал своё решение отправиться добровольцем, чтобы не тревожить близких. Уже находясь в зоне боевых действий, он продолжал строить планы на будущее, много шутил и обещал прилететь в отпуск. Софийская отметила, что он был разносторонним человеком, любил петь и играть на гитаре.

«Он часто писал, строил планы на будущее, много смеялся и шутил, обещал прилететь в отпуск», — рассказала подруга Ткаченко.

Актёр подписал контракт с Минобороны в июне 2025 года после гибели на фронте общих друзей. Мать артиста сообщила о его смерти 2 февраля. Ткаченко служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и погиб при возвращении с боевого задания. Его тело пока не эвакуировано.

Ранее сообщалось о гибели пресс-офицера Министерства обороны РФ Дмитрия Шутова. Он скончался при выполнении боевых задач на Купянском направлении. 31-летний майор Шутов участвовал в специальной военной операции с самого начала, занимаясь организацией работы журналистов в пресс-центре группировки войск «Запад». У погибшего остались жена и двое сыновей.