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Опубликовано 2 февраля, 09:55
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Звезда популярных сериалов Николай Ткаченко погиб в 36 лет — друзья узнали о трагедии спустя месяц

Погиб актёр Николай Ткаченко, снимавшийся в «Триггере» и «Тесте на беременность»

Фото из соцсетей актёра

Фото из соцсетей актёра

Погиб актёр театра и кино Николай Ткаченко. О его смерти сообщили близкие в соцсетях. По их словам, артист погиб в зоне специальной военной операции.

Последний раз Ткаченко выходил на связь в начале декабря. После этого друзья начали бить тревогу, а спустя месяц трагедия подтвердилась.

Знакомые и коллеги вспоминают его как доброго и светлого человека, который всегда поддерживал окружающих и не терял оптимизма даже в сложные моменты. Многие признались, что до сих пор не могут поверить в его гибель.

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Актёр родился в подмосковном Пушкине, окончил Театральный институт имени Щукина и с 2021 года служил в Театре современной драматургии. За карьеру он снялся более чем в 20 проектах, включая сериалы «Триггер», «Тест на беременность», «Универ», «СашаТаня» и «Триада».

Последней работой Ткаченко стал сериал «Три плюс три», вышедший в 2025 году.

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А ранее актер Вадим Алфёров, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», погиб в зоне СВО.

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Марина Фещенко
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