Звезда популярных сериалов Николай Ткаченко погиб в 36 лет — друзья узнали о трагедии спустя месяц

Погиб актёр театра и кино Николай Ткаченко. О его смерти сообщили близкие в соцсетях. По их словам, артист погиб в зоне специальной военной операции.

Последний раз Ткаченко выходил на связь в начале декабря. После этого друзья начали бить тревогу, а спустя месяц трагедия подтвердилась.

Знакомые и коллеги вспоминают его как доброго и светлого человека, который всегда поддерживал окружающих и не терял оптимизма даже в сложные моменты. Многие признались, что до сих пор не могут поверить в его гибель.

Актёр родился в подмосковном Пушкине, окончил Театральный институт имени Щукина и с 2021 года служил в Театре современной драматургии. За карьеру он снялся более чем в 20 проектах, включая сериалы «Триггер», «Тест на беременность», «Универ», «СашаТаня» и «Триада».

Последней работой Ткаченко стал сериал «Три плюс три», вышедший в 2025 году.