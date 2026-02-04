Актёра Ткаченко внесли в базу «Миротворца»* после гибели на СВО

Погибший в зоне специальной военной операции российский актёр Николай Ткаченко посмертно внесён в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*. На ресурсе появились оскорбительные комментарии в его адрес.

Сайт, позиционирующий себя как «центр исследований преступлений против национальной безопасности Украины», известен публикацией персональных данных людей, которых он считает «врагами» или «изменниками».

Ткаченко ушёл добровольцем на фронт, подписав контракт с Минобороны РФ. О его гибели стало известно в конце января 2026 года. Трагическая новость вызвала широкий резонанс в российской культурной среде и среди зрителей.

Ранее близкая подруга погибшего актёра Николая Ткаченко рассказала, что перед смертью в зоне СВО он строил планы на отпуск. Артист скрыл от родных своё решение поехать добровольцем. Он подписал контракт летом 2025 года после гибели друзей и служил в воздушно-десантной дивизии. Актёр погиб при возвращении с задания, его тело пока не эвакуировано.

Ткаченко снимался в сериалах «Триггер», «Варяги», «ИП Пирогова», «Три плюс три», «Невский. Охота на архитектора», «Галя, у нас отмена!», «#СеняФедя» и других.

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