Окопы вместо софитов: Ткаченко, Тесля-Герасимов, Мамаев и другие актёры, променявшие съёмочную площадку на передовую Оглавление Николай Ткаченко: «Мечтал снимать кино о СВО» Георгий Тесля-Герасимов: «Это было не кино» Сослан Фидаров: От «Пиночета» до министра Эдуард Захарук: Позывной «Артист» в окопах Павел Устинов: Ранение и спасение товарищей Михаил Мамаев: «Не боюсь стать смайликом» SHAMAN, Басков, Газманов: Концерты под обстрелами В начале февраля 2026 года стало известно о гибели российского актёра Николая Ткаченко в зоне СВО. Кто из артистов сейчас служит на передовой или помогает нашим бойцам — в материале Life.ru. 64988 64988 Ранения, гибель, помощь фронту. Испытания российских актёров на СВО. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © VK / Георгий Тесля-Герасимов / Официальная группа, © VK / Павел Устинов, © Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Chernykova

Николай Ткаченко: «Мечтал снимать кино о СВО»

Николай Ткаченко погиб в зоне проведения специальной военной операции в декабре прошлого года, возвращаясь с боевого задания. Об этом сообщила мать актёра Инна Ткаченко.

«Он погиб, возвращаясь с боевого задания. Задание он выполнил и на обратном пути погиб», — сказала она ТАСС.

Ткаченко добавила, что ей неизвестно местонахождение тела сына. Она рассказала, что актёр погиб под Красноармейском.

Николай Ткаченко подписал контракт с Министерством обороны РФ в июне прошлого года. По словам матери актёра, желание пойти на фронт было его осознанным шагом, поскольку он всегда мечтал служить в Псковской дивизии ВДВ.

«Именно туда и попал. У него друзья были оттуда», — сообщила Инна Ткаченко.

Актёр Николай Ткаченко погиб в зоне СВО в январе 2026 года. Фото © Kino-teatr

По словам подруги актёра Дарьи Софийской, на его решение повлиял тот факт, что несколько друзей Николая погибло в зоне СВО. Это его подтолкнуло пойти добровольцем на фронт. Своё стремление отправиться на передовую он скрывал от родных и друзей, чтобы те не переживали за него, вспоминает Софийская.

«Рассказал всё только тогда, когда уже оказался в зоне боевых действий», — добавила она.

Инна Ткаченко рассказала, что её сын мечтал снимать фильмы об СВО после возвращения домой.

Николай Ткаченко родился в подмосковном Пушкине 1 сентября 1989 года. С самого детства он мечтал стать актёром. Всего Ткаченко снялся в 19 проектах, российскому зрителю он известен по ролям в сериалах «Триггер», «СашаТаня», «Тест на беременность», «Нереалити» и других.

Георгий Тесля-Герасимов: «Это было не кино»

Георгий Тесля-Герасимов сам отправился на передовую. Фото © VK / Георгий Тесля-Герасимов / Официальная группа

Актёр Георгий Тесля-Герасимов, снимавшийся в сериалах «Проклятый рай», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и «След», отправился добровольцем на фронт весной 2022 года. На начальном этапе он проходил службу в качестве военкора, сейчас же служит в 3-м батальоне имени 383-й шахтёрской дивизии Армии ДНР.

Актёр признавался, что поначалу думал, что всё происходящее вокруг было «не по-настоящему».

«Когда увидел первых погибших под обстрелами, стало ясно, что никакое это не кино, а суровые будни день за днём», — рассказывал Тесля-Герасимов.

Своё решение пойти на фронт актёр объяснял тем, что всегда мечтал быть военным. Кроме того, у него погиб в зоне СВО близкий друг, поэтому, по словам Георгия, он решил продолжить его путь.

Сослан Фидаров: От «Пиночета» до министра

Сослан Фидаров снимался в военном фильме — и сам отправился на фронт. Фото © Wikipedia

В 2022 году на фронт отправился исполнитель роли Пиночета в фильме «Девятая рота» Сослан Фидаров. По прибытии в зону СВО он вступил в добровольческую бригаду «Пятнашка», где был политруком и периодически уезжал с фронта на съёмки. В октябре 2023 года Фидаров был выведен из зоны спецоперации и назначен министром культуры Северной Осетии.

Будучи на фронте, Фидаров неоднократно критиковал артистов, которые предпочли сбежать из России после начала специальной военной операции. В частности, досталось Артуру Смольянинову* (признан в России иноагентом, внесён в перечень экстремистов и террористов), с которым Фидаров вместе снимался в «Девятой роте».

«Артур, я тебя сильно буду бить <...>, когда поймаю, сильно побью, даю слово, за такие слова», — сказал Фидаров.

Он также называл Максима Галкина* (признан в России иноагентом) «маленьким мальчиком», который может геройствовать только у себя в соцсетях.

Эдуард Захарук: Позывной «Артист» в окопах

Актёр Эдуард Захарук, сын военного, взял позывной Артист. Фото © VK / Life.ru

Отправился добровольцем на фронт и актёр Эдуард Захарук, известный российскому зрителю благодаря роли в сериале «Смерш». На передовой он взял себе символичный позывной Артист.

Артист рассказывал, что осознанно принял решение отправиться на фронт и даже готовился к этому. Родителям перед отправкой на передовую он ничего не рассказывал, но отец, по его словам, поддержал это решение.

«Мама не знала до последнего. Она узнала, когда я уже был «за ленточкой». Папа догадывался. Но папа — офицер. Он принял это как должное, как нужное, как необходимое. Хотя все очень переживают: и родители, и брат, а теперь к ним прибавилась ещё и супруга потому, что за прошедшие два года я успел жениться», — рассказывал актёр.

На начальном этапе Захарук был командиром боевой машины, а после был направлен в центр опознания погибших, расположенный в Ростове-на-Дону.

«Самые страшные дни — это когда теряешь друзей, теряешь товарищей. За два года вы становитесь чуть больше, чем просто коллегами. Вы становитесь маленькой семьёй. С кем-то ты делишь одну ложку, одну вилку и периодически один спальный мешок», — говорил он.

Павел Устинов: Ранение и спасение товарищей

Павел Устинов пошёл на фронт по мобилизации. Фото © Telegram / Новый театр

Актёр Павел Устинов, снявшийся в фильмах «Притяжение», «Лёд-2» и «Спутник», отправился на передовую в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. Спустя год службы он сообщил о полученном ранении в результате артиллерийского обстрела.

Несмотря на полученное ранение, актёр откапывал подвал, где под завалами находились его сослуживцы. После в телепрограмме «Жизнь и судьба» он рассказал, что повредил нервы, мышечные ткани и сухожилия на левой ладони, затем потерял чувствительность.

«По нам работала артиллерия, ракеты прилетали всё ближе и ближе. Нам пришлось прятаться в подвале. Как только я начал выходить, меня дверью отшибло обратно взрывной волной», — объяснил Устинов.

Михаил Мамаев: «Не боюсь стать смайликом»

Актёр из фильма «Гардемарины» Михаил Мамаев тоже отправился на передовую. Фото © фильм «Золотой запас», режиссёр Мурад Алиев, сценарист Андрей Житков / Kinopoisk

Звезда кинокартин «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины» Михаил Мамаев, несмотря на свой возраст, также решил отправиться на фронт. В своих соцсетях актёр опубликовал фотографию, на которой он стоит рядом с танком. В комментарии к посту он написал, что не боится смерти.

«Если так повернётся, что вырвут руль или грудь превратят в решето от пуль, стану смайликом, солнечной рожицей», — в шутку писал Мамаев.

Мамаев проходил службу в качестве военного корреспондента и писал патриотические стихи. Весной 2024 года он опубликовал фото из больничной палаты, где он лежит. О том, как он оказался в госпитале, актёр не сообщил.

SHAMAN, Басков, Газманов: Концерты под обстрелами

Немалое число российских артистов оказывают материальную помощь фронту, а также выступают с концертами в прифронтовой зоне. В их числе SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин, Александр Маршал, Виталий Гогунский и многие другие.

Артисты занимаются сбором гуманитарной помощи, денежных средств на нужды фронта, закупкой одежды и предметов первой необходимости.

SHAMAN неоднократно выступал в военных госпиталях и в пунктах размещения гражданских лиц, в том числе и в Курске, почти сразу после вторжения ВСУ в 2024 году. Так же делал и Николай Басков.

«Я давал концерты для беженцев, выступал в госпиталях. Был один из невероятных моментов: я приехал в госпиталь, меня попросили подняться на третий этаж, где лежал командир батальона. Зашёл к нему в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: «Можно я вас обниму? Ваши слова, ваша поддержка дали нам понять, что вам не безразлично, что мы на передовой». Я говорю: «Да это я должен вас обнять!»», — рассказывал Басков.

Авторы Альмир Хабибуллин