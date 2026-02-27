Следуя зову сердца и примеру собственного сына, отец бойца спецназа «Ахмат» принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Эту трогательную историю семейного героизма в интервью RT поведал его сын — корректировщик с позывным Фил, который прямо сейчас, на передовой, приближает Победу.

По словам военного, отец пошёл за ним, решив встать на защиту страны. Во время выполнения боевых задач он попал под сильный миномётный обстрел, получил тяжёлое ранение и потерял глаз. Вскоре после этого мужчина оказался в плену.

Позднее его освободили в рамках обмена, и он вернулся домой. Однако, несмотря на пережитое, тяжёлую травму и плен, отец Фила намерен снова вернуться на фронт, чтобы продолжить службу. Сам корректировщик продолжает выполнять задачи в зоне СВО. В его обязанности входит, в том числе, выявление точек запуска дронов Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из Якутии Александр Фёдоров ампутировал себе ногу выстрелами из автомата после тяжёлого ранения в боях за село Нью-Йорк в ДНР. По словам военнослужащего, он произвёл 20 выстрелов, поскольку не мог с первого раза попасть в кость.