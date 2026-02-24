Якутский боец СВО ампутировал себе ногу в окопе после тяжелейшего ранения

Боец Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) из Якутии Александр Фёдоров ампутировал ногу выстрелами из автомата, находясь в окопе после получения ранения в боях за село Нью-Йорк в ДНР. Об этом сообщает агентство Ruptly.

Нога Фёдорова была разорвана в двух местах, и через несколько дней рана начала гноиться. Эвакуация в условиях боевых действий была невозможна. По его словам, он сделал 20 выстрелов, так как не мог попасть в кость. Боец отмечает, что выжил благодаря поддержке сослуживцев и мыслям о родных.