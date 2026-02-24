Владимир Путин
23 февраля, 22:14

Якутский боец СВО ампутировал себе ногу в окопе после тяжелейшего ранения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Боец Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) из Якутии Александр Фёдоров ампутировал ногу выстрелами из автомата, находясь в окопе после получения ранения в боях за село Нью-Йорк в ДНР. Об этом сообщает агентство Ruptly.

Нога Фёдорова была разорвана в двух местах, и через несколько дней рана начала гноиться. Эвакуация в условиях боевых действий была невозможна. По его словам, он сделал 20 выстрелов, так как не мог попасть в кость. Боец отмечает, что выжил благодаря поддержке сослуживцев и мыслям о родных.

Грыз зубами и бил: Якутский воин не смог досмотреть видео своей смертельной схватки с ВСУшником
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России бойцу из Якутии Андрею Григорьеву. Военнослужащий сразился в рукопашной схватке с бойцом ВСУ. Поединок попал на видео, а кадры разлетелись по всему миру. Украинский солдат потерпел поражение в схватке и даже назвал Григорьева перед смертью лучшим бойцом в мире. Якутянин выжил, несмотря на тяжёлые ранения. Он уверен, что своей жизнью обязан ножу, сделанному на его малой родине

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

