Российский боец Невский пошёл на СВО после потери отца, брата и дяди

Россиянин с позывным Невский отправился в зону специальной военной операции добровольно в 2024 году после потери отца, старшего брата и дяди, которые тоже отдавали долг Родине. Как выяснил корреспондент RT Владислав Андрица, сейчас боец служит монтажником-связистом в спецназе «Ахмат».

Невский признался, что изначально считал работу связиста неопасной и даже шутил по этому поводу, но позже пережил атаки дронов и кассетных боеприпасов и полностью изменил своё мнение. Полученные ранения он называет расплатой за хулиганство на гражданке. Боец также рассказал, что наладил отношения с родственниками и женился.

Ранее помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим рассказал, как икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца российской бригады ВДВ «Днепр» и тем самым спасла его жизнь.