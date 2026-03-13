Дроны с системой на основе АФАР предложили использовать для защиты от ударов ВСУ вглубь РФ

Защитить Россию от ударов украинских беспилотников и крылатых ракет вглубь территории способны дроны с радиолокационными станциями на основе активной фазированной антенной решётки (АФАР). Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, два-три таких беспилотника могли бы барражировать на большой высоте вдоль границы, выполняя функции самолётов дальнего радиолокационного обнаружения. С расстояния 150–200 км они способны отслеживать крылатые ракеты и дроны самолётного типа, передавая данные на командный пункт ПВО. Это позволит перехватывать цели ещё на подлёте с помощью истребителей, вертолётов или зенитных комплексов.

В разговоре с NEWS.ru Кнутов подчеркнул, что идеальным вариантом стали бы РЛС на АФАР с аналогово-цифровым преобразователем, которые видят практически любые движущиеся объекты. Учитывая, что количество украинских беспилотников и ракет будет только расти, эксперт назвал такие системы острейшей необходимостью. Он допустил возможность сотрудничества с Китаем для приобретения подобных станций параллельно с разработкой собственных.

11 марта украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Губахе Пермского края. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, инфраструктура не разрушена.