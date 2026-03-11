Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в пермской Губахе

Промышленный объект в Губахе подвергся налету вражеских беспилотных летательных аппаратов. О происшествии оперативно проинформировал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

По предварительным данным, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Разрушений инфраструктуры удалось избежать.

В настоящее время территория завода оцеплена. Там трудятся экстренные службы, которые проводят необходимые проверочные мероприятия.

Губернатор заверил население, что безопасности местных жителей ничто не угрожает. Ситуация находится под полным контролем региональных властей.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию, избегая распространения непроверенных данных.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атака отражалась над территорией Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.