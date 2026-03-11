В Севастополе после атаки БПЛА повреждены дома и автомобили

В Севастополе силы противовоздушной обороны продолжают отражение атаки беспилотников. Об этом утром 11 марта сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Российские военные уже уничтожили девять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.

Несмотря на успешную работу ПВО, на земле зафиксированы последствия атаки. В районе ТСН СТ «Гранат», по предварительной информации, произошло возгорание склада строительных материалов и частного дома. Также повреждения получили несколько домов и автомобилей в садовых товариществах «Троллейбусник-1», «Троллейбусник-2» и «Ямал». Осколки от сбитых целей задели частные дома и машины и в районе Монастырского шоссе.

Экстренные службы продолжают обследовать территорию и оперативно реагируют на все сообщения жителей. Власти просят при обнаружении подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 112 и доверять только официальной информации.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью серия взрывов прогремела над Сочи и федеральной территорией Сириус. Местные жители слышали несколько громких хлопков, а в небе над Чёрным морем были видны вспышки. Силы ПВО перехватывали беспилотники, а в городе включили сирены и призвали людей укрыться в безопасных местах.