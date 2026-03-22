Над Ленинградской областью сбили ещё один беспилотник
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника над регионом. Информация опубликована в его канале в Max.
«Ещё один БПЛА сбит над Ленинградской областью», — написал он.
Ранее глава региона сообщал о двух сбитых дронах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
До этого стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
