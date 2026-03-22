Аэропорт Пулково перешёл на особый режим работы из-за ограничений на полёты
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация.
«Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сказано в публикации.
В ведомстве уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее Life.ru рассказывал, что Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Уфы. Теперь воздушная гавань вновь работает в штатном режиме. Меры были введены по соображениям безопасности на фоне возможных атак БПЛА ВСУ.
