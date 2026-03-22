22 марта, 05:56

В Шебекино ВСУ ударили по легковушке, водитель серьёзно ранен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Melnikov Dmitriy

В Шебекино украинский дрон атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Мужчина получил минно-взрывную травму и повреждение глаза. В больнице ему оказали необходимую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался.

«Транспортное средство повреждено», — добавили в оперштабе.

Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по предприятию в Белгородской области
Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по предприятию в Белгородской области

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате удара украинской армии по социальному объекту в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области погибли две женщины. Ещё одна получила ранения, сейчас она в тяжёлом состоянии находится в больнице с осколочными ранами и переломами.

