В Шебекино ВСУ ударили по легковушке, водитель серьёзно ранен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Melnikov Dmitriy
В Шебекино украинский дрон атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Мужчина получил минно-взрывную травму и повреждение глаза. В больнице ему оказали необходимую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался.
«Транспортное средство повреждено», — добавили в оперштабе.
Ранее Life.ru рассказывал, что в результате удара украинской армии по социальному объекту в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области погибли две женщины. Ещё одна получила ранения, сейчас она в тяжёлом состоянии находится в больнице с осколочными ранами и переломами.
