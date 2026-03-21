Две женщины погибли при ударе ВСУ по социальному объекту в Белгородской области

Две женщины погибли, ещё одна получила ранения в результате обстрела Вооружённых сил Украины в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли две женщины. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Удар пришёлся по социальному объекту, под завалами могут находиться люди. Раненая доставлена в Грайворонскую ЦРБ в тяжёлом состоянии с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья. После стабилизации её переведут в больницу Белгорода.

Ранее в хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации дрона Вооружённых сил Украины пострадал местный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением предплечья доставили в Шебекинскую ЦРБ, а после первой помощи переведут в белгородскую больницу №2.