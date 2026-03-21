В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

В хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации дрона Вооружённых сил Украины пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. После оказания первой помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

