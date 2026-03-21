Два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на многоквартирный дом в Уфе

В Уфе в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали двое строителей, работавших над возведением многоквартирного дома. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

При атаке БПЛА на Башкирию пострадали два человека.

Госпитализация рабочим не потребовалась. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар. По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, беспилотники упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. Кроме того, дроны были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы.

