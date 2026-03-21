Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 06:06

Два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на многоквартирный дом в Уфе

В Уфе в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали двое строителей, работавших над возведением многоквартирного дома. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

При атаке БПЛА на Башкирию пострадали два человека. Видео © SHOT

Госпитализация рабочим не потребовалась. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар. По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, беспилотники упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. Кроме того, дроны были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы.

«Очередная атака БПЛА на Башкортостан. Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате произошло возгорание утеплителя. Два строителя получили лёгкие травмы, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.

Число сбитых за ночь БПЛА на подлёте к Москве выросло до 27
Напомним, что в столице Башкортостана беспилотник атаковал многоквартирный дом. Очевидцы сообщили, что около 07:20 мск раздался громкий взрыв, после чего над строением поднялся дым. Дрон повредил крышу и несколько квартир. Здание ещё не сдано в эксплуатацию и является нежилым. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности, а аэропорт Уфы остаётся закрытым для приёма и выпуска воздушных судов.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar