В аэропорту Уфы ограничили приём и выпуск рейсов, в Башкирии работает тревога
В Республике Башкортостан введён режим беспилотной опасности. В связи с этим в международном аэропорту Уфы временно ограничены приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
На время действия режима в регионе также ограничена работа мобильного интернета. Председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов призвал жителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.
Ранее в московском аэропорту Внуково начали действовать временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
