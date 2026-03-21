В аэропорту Уфы ограничили приём и выпуск рейсов, в Башкирии работает тревога

В Республике Башкортостан введён режим беспилотной опасности. В связи с этим в международном аэропорту Уфы временно ограничены приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

На время действия режима в регионе также ограничена работа мобильного интернета. Председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов призвал жителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее в московском аэропорту Внуково начали действовать временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.