Росавиация за вечер ввела временные меры в 10 аэропортах страны

Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Пскова временно ограничили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила Росавиация в своём Telegram-канале.

Ведомство пояснило, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний.