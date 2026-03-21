Росавиация за вечер ввела временные меры в 10 аэропортах страны
Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Пскова временно ограничили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила Росавиация в своём Telegram-канале.
Ведомство пояснило, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
После полуночи 21 марта закрыли воздушные гавани Ульяновска и Самары. Вечером 20 марта ограничения ввели в аэропортах Саратова, Пензы и Волгограда. Ранее подобные меры приняли в Чебоксарах. Пассажирам советуют следить за обновлениями перед поездкой.
