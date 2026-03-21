20 марта, 22:29

Ещё два аэропорта в России ввели временные ограничения

В России ввели временные ограничения ещё в двух аэропортах. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, после полуночи 21 марта закрыли воздушные гавани Ульяновска и Самары. Общее количество закрытых аэропортов в стране возросло доя пяти.

«Аэропорт Ульяновск (Баратаевка), Аэропорт Самара (Курумоч) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства.

В Росавиации добавили, что временные ограничительные меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полётов. Возобновление работы аэропортов зависит от ситуации с безопасностью в регионах.

Напомним, что накануне вечером, 20 марта, ограничения коснулись воздушных гаваней в Саратове, Пензе и Волгограде. Ещё раньше закрыли аэропорт в Чебоксарах. В дневное время было сообщение о мерах в авиагавани Калуги, обновлений Росавиации по нему ещё не было.

Лия Мурадьян
