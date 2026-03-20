Аэропорты Волгограда, Саратова и Пензы закрыли для безопасности

Росавиация ввела временные ограничения в трёх аэропортах страны. Аэропорты Волгограда, Саратова и Пензы закрыли в целях безопасности вечером 20 марта.

Воздушную гавань в Пензе временно закрыли после 22:30 по московскому времени. Через час появилось сообщение об ограничениях в аэропортах Саратова и Волгограда.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в целях обеспечения безопасности полётов. Об отмене ограничительных мер пассажирам сообщат дополнительно.

Отметим, что за последние три часа над регионами России сбили 66 украинских БПЛА. Атаку беспилотников отражали с 20 до 23:00 по московскому времени.