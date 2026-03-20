Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 марта, 19:00

На подлёте к Москве сбили ещё один беспилотник ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские средства противовоздушной обороны сбили очередной летевший на Москву беспилотный летательный аппарат вечером 20 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», написал он в своём Telegram-канале.

По данным властей, специалисты экстренных и оперативных служб уже работают на месте падения обломков. Подробной информации о последствиях на земле пока не было.

Дрон ВСУ взорвался в Грайвороне: женщину с тяжёлыми ранениями увезли в больницу
Как сообщал Life.ru, по данным на 18:00 российские силы ПВО сбили и перехватили 21 летевший на Москву дрон. Вместе с тем за прошедшие шесть часов, 14:00 до 20:00, над регионами РФ уничтожили 91 украинский беспилотник.

Лия Мурадьян
