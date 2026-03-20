На подлёте к Москве сбили ещё один беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили очередной летевший на Москву беспилотный летательный аппарат вечером 20 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным властей, специалисты экстренных и оперативных служб уже работают на месте падения обломков. Подробной информации о последствиях на земле пока не было.