20 марта, 18:22

Силы ПВО России сбили 91 украинский дрон за шесть часов

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 91 украинский беспилотник за шесть часов. Атаку отражали с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«20 марта текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», указано в сообщении ведомства.

Дроны сбили над территорией Московского региона, Смоленской, Белгородской, Калужской и Брянской областей.

В этот же вечер ПВО перехватила 21 беспилотник на подлёте к Москве. Кроме этого в Грайвороне Белгородской области при взрыве украинского дрона пострадала местная жительница. Она получила тяжёлые травмы — множественные осколочные ранения ног и перелом голени.

Лия Мурадьян
