В Истре отражена атака беспилотников ВСУ, сбито три дрона

Средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА ВСУ над Истрой. Об этом сообщила глава муниципального округа в сцоаих социальных сетях.

«Внимание, уважаемые жители и гости округа! Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 3 БПЛА противника. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности», — написала она.

В случае обнаружения сбитого БПЛА или его обломков категорически запрещается прикасаться к ним, а также использовать вблизи мобильные телефоны, радиоаппаратуру и устройства GPS. Гражданам напомнили, что при обнаружении фрагментов дрона необходимо отойти на безопасное расстояние, позвонить на линию «112», сообщить оператору место обнаружения, время и размер беспилотника.

Минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников: всего уничтожено 26 дронов. Наибольшее количество целей поражено над Краснодарским краем (14), ещё шесть сбито над Чёрным морем. По два аппарата ликвидированы в Крыму и Белгородской области, по одному — в Брянской и Ростовской областях.