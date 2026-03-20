За ночь расчёты ПВО сбили 26 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 14 — сбили над территорией Краснодарского края. Шесть БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря, по два — над территориями Белгородской области и Республики Крым. Ещё по одному аппарату уничтожили над Брянской и Ростовской областями.

В ночь с 19 на 20 марта силы противовоздушной обороны России сбили украинские дроны в небе над Шолоховским районом Ростовской области. Информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. Данные о последствиях атаки будут уточняться.