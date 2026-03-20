Военнослужащий группировки «Север» с позывным Гега установил личный рекорд. За один выезд командир взвода радиоэлектронной борьбы уничтожил 12 FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и защитил гражданскую машину.

«На моём счету личный рекорд — 12 FPV-дронов. Это был мой личный рекорд. Были поражены как стрелковым оружием, так и штатными средствами радиоэлектронной борьбы. Непосредственно эти дроны летели в гражданскую машину с гражданскими знаками. Была «буханка» серая», — приводит слова военнослужащего РИА «Новости».

Командир взвода начинал службу добровольцем и со временем был назначен на офицерскую должность. В зоне ответственности военнослужащего — обеспечение действий штурмовых подразделений и установка средств РЭБ в интересах гражданского населения.

Боец рассказал, что для защиты населённых пунктов Белгородчины его подразделение использует высокие точки сотовой связи. Он лично забирался на 80-метровую высоту, чтобы установить оборудование и настроить удалённое управление через Wi-Fi-мосты.

Ранее на запорожском направлении практически полностью был ликвидирован личный состав 3-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Отмечается, что семьи уцелевших бойцов в отчаянии обратились к вышестоящему командованию и военному омбудсмену Украины с требованием вывести остатки подразделения в тыл для восстановления.