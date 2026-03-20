Российский боец Дмитрий Бобров в звании рядового сумел уничтожить штурмовую группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) посредством гранат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При приближении штурмовиков Дмитрий Бобров подготовил гранаты и неожиданно атаковал противника. Точными бросками украинские боевики были уничтожены», — заявили в ведомстве. Отмечается, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь обороны.

А ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что городские бои в Константиновке происходят сразу на нескольких участках: в юго-западной части, в южной и восточной части. По его словам, подразделения РФ улучшили тактическое положение у Белецкого и продолжают движение в сторону Доброполья.