Городские бои в Константиновке происходят сразу на нескольких участках. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА «Новости».

«Константиновское направление, здесь сейчас городские бои в юго-западной части, в южной и восточной части», — отметил Пушилин.

Подразделения РФ улучшили тактическое положение у Белецкого и продолжают движение в сторону Доброполья.

Ранее стало известно, что более 60% погибших под Константиновкой ВСУшников оказались иностранцами. После того как российские подразделения взяли под контроль данный участок, на поле боя были обнаружены тела, принадлежащие выходцам из других государств. Значительная часть уничтоженных военнослужащих не имела украинских документов. Цифра в 600 тысяч выбывших из строя солдат ВСУ заставляет Киев искать живую силу на другом конце света — в Латинской Америке.