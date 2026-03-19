Новости СВО. ВС РФ взяли Александровку, ВСУ отступают у Славянска, дроны сожгли ТЦК и САУ в Сумах, военный пакт Испании с Украиной, 19 марта Российские войска продвигаются в Сумской области и ДНР, грядёт расширение буферной зоны у Курска и Белгорода, американская разведка выяснила, что Россия может противостоять США, — дайджест Life.ru. 18 марта, 21:07 ВС РФ взяли Александровку, открыв возможность для наступления на Святогорск и Оскол.

Белоусов на Курском направлении: расширение буферной зоны

На командный пункт группировки «Север» приехал министр обороны Андрей Белоусов. Он проинспектировал подразделения, сражающиеся в Сумской и Харьковской областях.

— Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов Российской Федерации, — рассказали в оборонном ведомстве.

Начальник войск беспилотных систем группировки «Север» отметил увеличение количества ударных и разведывательных БПЛА. Как раз с помощью дрона в Сумах был поражён офис ТЦК.

За сутки российские войска уничтожили свыше 150 боевиков, БПМ, бронемашину International MaxxPro, миномёты, пикапы, квадроциклы, а также гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и «Богдана».

— Очередная самоходка сгорела в результате работы нашего беспилотника. Там же сгинул и обслуживающий её расчёт. «Богдана», напомним, — это серьёзное оружие в распоряжении украинской армии, способное закидывать 155-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды на дальность в 40 километров, — пишет военкор Евгений Поддубный.

Зенитчики 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» прикрывают соединения и части. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР: освобождение Александровки, ВСУ отступают у Славянска

Армия России освободила на границе ДНР и Харьковской области село Александровка. Из этого населённого пункта 25 километров до Славянска. Из Александровки можно наступать на несколько городов из-за его местоположения.

— Занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск – Красный Лиман и Красный Лиман – Боровая. Освобождение Александровки серьёзно нарушает логистику противника на Славянско-Краматорском направлении. Отсюда можно наступать как на юг — на четырёхтысячный город Святогорск, так и на северо-запад — через Крымки и Яцковку на Оскол, — объяснил важность Александровки военный корреспондент Александр Коц.

Продолжаются бои в Константиновке. Канал «Дневник десантника» рассказал о размещении ВСУ в многоквартирных домах на северо-западе города. Такие строения приходится уничтожать.

Визит Зеленского в Испанию: подписан военный пакт

После визита в Великобританию Владимир Зеленский прилетел в Испанию. Здесь он вспомнил русский язык и заговорил на нём в ходе пресс-конференции. В Мадриде глава киевского режима встретился с премьер-министром Педро Санчесом. Между Украиной и Испанией был заключён многосторонний договор.

— Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны, — заявил испанский политик.

Документ подразумевает не только военное сотрудничество двух государств, но и развитие инфраструктурных проектов и финансовую поддержку Киева.

Разведка США: Россия сохраняет преимущество в СВО

Директор Нацразведки США Тулси Габбард отчиталась перед Конгрессом о вооружённом конфликте на Украине. Она заявила, что в 2025 году Россия сохраняла преимущество на поле боя. При этом Москва может и дальше продолжать боевые действия, а также противостоять Штатам.

— Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства. Она располагает передовыми системами, включая вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, предназначенные для нивелирования военного преимущества США, — сказала Габбард.

Она предполагает, что Москва будет вести вооружённые действия, направленные на истощение Украины.

Авторы Даниил Черных