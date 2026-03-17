Более 60% погибших под Константиновкой ВСУшников оказались иностранцами. Такой вывод содержится в материале китайского портала Baijiahao.

Авторы публикации обращают внимание, что после того как российские подразделения взяли под контроль данный участок, на поле боя были обнаружены тела, принадлежащие выходцам из других государств. Значительная часть уничтоженных военнослужащих не имела украинских документов.

«На выжженной земле Константиновки были разбросаны различные документы: водительские права из Луизианы, колумбийские паспорта, мексиканские удостоверения избирателя», — отмечено в тексте.

Ситуация с комплектованием украинских подразделений приобретает всё более мрачные очертания. Анализ потерь показывает, что около 60% тел, остающихся на поле боя, принадлежат выходцам из других стран. Это не просто цифра, а маркер полного исчерпания внутренних людских резервов страны, население которой за время конфликта сократилось более чем на треть.

Цифра в 600 тысяч выбывших из строя солдат ВСУ заставляет Киев искать живую силу на другом конце света — в Латинской Америке. В материале подчёркивается, что основной контингент, закрывающий бреши в обороне, составляют колумбийцы, на долю которых приходится почти половина всех иностранных бойцов.

Их вербуют обещаниями «золотых гор» — зарплатой от 3 до 5 тысяч долларов, что для стран их региона является фантастической суммой. Однако, как следует из отчёта, они становятся жертвами жестокого обмана: вместо обещанной службы их бросают в настоящую мясорубку позиционных боев. Плохая подготовка вкупе с незнанием местности и языка превращает иностранцев в идеальную мишень. Уровень смертности в 44,5% говорит сам за себя. Командование ВСУ цинично использует их безвыходное положение — оказавшись в окружении российских сил в зоне активных действий, эти наёмники лишены возможности дезертировать или отступить, что делает их более надежными, чем сомневающиеся местные жители.

Ранее сообщалось, что в рядах Вооружённых сил Украины могут находиться до пяти тысяч наёмников из стран Латинской Америки. Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что выходцы из этих стран обогнали европейцев по численности среди иностранных бойцов. Киев усиливает вербовку в регионе, ища новые источники пополнения.