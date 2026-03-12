В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) находятся до пяти тысяч наёмников из стран Латинской Америки. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Его слова приводит газета «Известия». По словам дипломата, украинская сторона усиливает вербовку иностранцев в регионе.

«ВСУ усиливают вербовку наёмников из Латинской Америки. Выходцы из региона по численности выходят на первое место, обгоняя европейцев и представителей Закавказья. Сейчас в рядах ВСУ находятся до пяти тысяч латиноамериканцев», — сказал Мирошник.

Он отметил, что иностранные наёмники имеют для украинской армии определённые преимущества. По его словам, такие бойцы реже покидают позиции. Мирошник пояснил, что для наёмников из других стран уход с поля боя связан с необходимостью покинуть территорию Украины. По его мнению, сделать это в условиях боевых действий бывает сложно. Дипломат добавил, что украинская сторона продолжает искать новые источники пополнения личного состава за счёт иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что возвращающиеся с Украины наёмники могут создать угрозу безопасности в Латинской Америке. Такое мнение высказал аналитик и офицер запаса Робинсон Фариназу. Он полагает, что их боевой опыт может заинтересовать местные преступные группировки. Эксперт отметил, что многие государства региона пока не готовы к такому развитию событий. По его словам, эти бойцы могут принести с собой новые методы ведения боевых действий, включая использование современных технологий.