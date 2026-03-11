Взвод украинских военнослужащих во главе с наёмником из Колумбии Хосэ Луисом Почеко Наваррой добровольно сложил оружие и сдался в плен российским бойцам. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

Как рассказал сам колумбиец, под штурм российских военных попали сразу три позиции ВСУ, на которых находились более 20 человек.

«Это были три позиции, которые располагались в форме буквы L. На нашей — 10 человек, в том числе я. На двух других — шесть и семь человек», — сообщил Наварра.

По его словам, штурм занял немного времени, а большая часть украинских солдат сдалась без сопротивления.

Ранее Life.ru писал, что наёмники ВСУ, возвращаясь в Латинскую Америку, становятся угрозой. По словам бразильского офицера Робинсона Фариназу, многие иностранные бойцы после завершения боевых действий вернутся домой. Он считает, что их боевой опыт может заинтересовать преступные группировки.