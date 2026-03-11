Владимир Путин
Файлы Эпштейна
11 марта, 09:00

Взвод ВСУ с колумбийским наёмником сдался в плен под Запорожьем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Взвод украинских военнослужащих во главе с наёмником из Колумбии Хосэ Луисом Почеко Наваррой добровольно сложил оружие и сдался в плен российским бойцам. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

Как рассказал сам колумбиец, под штурм российских военных попали сразу три позиции ВСУ, на которых находились более 20 человек.

«Это были три позиции, которые располагались в форме буквы L. На нашей — 10 человек, в том числе я. На двух других — шесть и семь человек», — сообщил Наварра.

По его словам, штурм занял немного времени, а большая часть украинских солдат сдалась без сопротивления.

В Госдуме предупредили, что ВСУ ждёт скорый и мощный ответ за атаку на Брянск
Ранее Life.ru писал, что наёмники ВСУ, возвращаясь в Латинскую Америку, становятся угрозой. По словам бразильского офицера Робинсона Фариназу, многие иностранные бойцы после завершения боевых действий вернутся домой. Он считает, что их боевой опыт может заинтересовать преступные группировки.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Дарья Денисова
