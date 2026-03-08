Фариназу: Наёмники ВСУ, возвращаясь в Латинскую Америку, становятся угрозой

Возвращающиеся из зоны боевых действий наёмники Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут создать угрозу безопасности в странах Латинской Америки. Об этом сообщил офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу, пишет РИА «Новости».

По словам офицера, многие иностранные бойцы после завершения боевых действий вернутся домой. Он считает, что их боевой опыт может заинтересовать преступные группировки.

«Когда эта война завершится, а, полагаю, к этому идёт, Латинская Америка очень сильно пострадает от тех, кто возвращается с Украины. Многие там погибают, но люди также возвращаются, и их вербует организованная преступность. Мы давно об этом предупреждаем, но, похоже, власти начинают осознавать только сейчас», — сказал собеседник агентства.

Фариназу отметил, что многие государства региона пока не готовы к такому развитию событий. По его мнению, возвращающиеся бойцы могут принести с собой новые методы ведения боевых действий. Аналитик пояснил, что речь идёт прежде всего о применении современных технологий, которые активно используют на поле боя. Он считает, что подобные навыки способны усилить организованные преступные группы.

«Те же дроны дешёвые, но приводят к огромным разрушениям. Посмотрите, сколько полицейских погибли в Мексике (в февральских столкновениях с картелями. — Прим. Life.ru). Думаю, когда эта новая техника и тактика начнёт использоваться в Бразилии, силовым структурам будет сложно с этим совладать», — добавил Фариназу.

Эксперт отметил, что власти некоторых стран уже начинают обсуждать возможные меры реагирования. По его словам, силовым структурам придётся учитывать новые риски после завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что группа латиноамериканских наёмников разорвала контракт с Вооружёнными силами Украины. В настоящее время они занимаются мародёрством в районе города Путивль на Сумщине. Сообщается, что местные жители жалуются на действия испаноговорящих групп. Источник уточнил, что данные лица прекратили участие в боевых действиях.