3 марта, 05:23

Головорезы из Латинской Америки разорвали контракт с ВСУ и мародёрствуют на Сумщине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Латиноамериканские наёмники, отказавшиеся выполнять контракт с ВСУ и участвовать в штурмах, занялись мародёрством в Путивле Сумской области. Об этом сообщает проект «Северный ветер».

«Жители Путивля жалуются в социальных сетях, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародёров», — рассказали в группировке войск «Север».

По их данным, речь идёт о наёмниках из стран Латинской Америки, которые разорвали соглашение с украинской стороной и отказались от участия в боевых действиях.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил о сокращении числа иностранных наёмников в рядах ВСУ из англоязычных стран и Германии, тогда как присутствие испаноговорящих боевиков фиксируется всё чаще. По его словам, если в начале конфликта интерес проявляли представители многих стран, то теперь у выходцев из англоязычных государств и Германии желание воевать практически отпало.

