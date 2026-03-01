Российским хакерам удалось получить секретные документы, подтверждающие присутствие иностранных наёмников в рядах ВСУ. Об этом рассказала военнослужащая ВС России, участница спецоперации Юта Васильевская. По её словам, в материалах содержатся данные западных граждан, подписавших контракты с украинской стороной.

В разговоре с «Царьградом» Васильевская отметила, что через правозащитника Гарри Мюррея направила информацию в ООН с жалобой на страны, отправляющих наёмников, и требованием разобраться. Однако реакции от международной организации до сих пор нет. Военнослужащая пояснила, что обращения от России там не воспринимают, и потому пришлось прибегнуть к старым связям.

По мнению Васильевской, в этот раз Западу не удастся уйти от ответа, так как документы не просто указывают на наличие наёмников, а содержат подписанные контракты и личности с паспортными данными. Хакеры, по её словам, буквально «поймали за хвост» европейские правительства, которые знали о происходящем и способствовали отправке боевиков.В связи с молчанием ООН участница СВО решила предать ситуацию огласке через прессу.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об изменении национального состава иностранных наёмников в зоне СВО. По его словам, число боевиков из англоязычных стран и Германии заметно сократилось — желание воевать у них практически исчезло. При этом на линии соприкосновения всё чаще фиксируются испаноговорящие наёмники. Представители государств, активно направлявших бойцов в начале конфликта, сейчас почти не проявляют интереса к участию.