Число наёмников ВСУ из англоязычных стран и Германии сокращается, при этом всё чаще фиксируется присутствие испаноговорящих бойцов. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Особо желающих англоговорящих или немцев, как в начале, я уже не вижу. Видно, желание у них отпало», — отметил он.

По его словам, сейчас на линии боевого соприкосновения чаще всего фиксируются наёмники, говорящие на испанском языке. Представители стран, активно направлявших боевиков в начале конфликта, практически перестали проявлять интерес к участию в боевых действиях.

Ранее в районе Купянска были обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне Украины. Их нашли в доме рядом с железнодорожной станцией Куриловка. Сообщается, что погибшие были укрыты формой других военнослужащих ВСУ, а поблизости находились сожжённые элементы обмундирования.