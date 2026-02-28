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Опубликовано 28 февраля, 05:19

Наши бойцы взяли в плен двух темнокожих наёмников на Константиновском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Военнослужащие «Южной» группировки российских войск захватили двух иностранных наёмников африканского происхождения на Константиновском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил стрелок с позывным Наур.

«Не так давно встречал наёмников африканского происхождения. Пересёкся с ними на Константиновском направлении — наши бойцы вели их в качестве пленных, их было двое», — рассказал военнослужащий.

По словам бойца, оба иностранца были задержаны в ходе боевых действий и выведены в тыл. При досмотре у пленных изъяли стрелковое оружие западного образца — винтовки M16.

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Ранее сообщалось, что в районе Купянска были обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Их нашли в одном из домов рядом с железнодорожной станцией Куриловка. Уточнялось, что погибшие были укутаны в форму других украинских военнослужащих, а неподалёку лежали остатки сожжённого обмундирования.

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Милена Скрипальщикова
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