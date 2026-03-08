Под Купянском ликвидирован бразильский наёмник, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным РИА «Новости», он прибыл на Украину из Франции. В силовых структурах предположили, что причиной могли стать финансовые трудности.

«В районе Ковшаровки ликвидирована очередная группа иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ в составе 13-й бригады «Хартия». Среди уничтоженных — бразильский транс* Эллионай Баррос Риос, известный под псевдонимом Летисия Риос», — поделился собеседник агентства.

Источник сообщил подробности о бразильском наёмнике по имени Риос. Уроженец Мату-Гросу, последнее время живший в Рио-Верде, перебрался на Украину из Франции из-за финансовых проблем. Риос идентифицировал себя как женщина (трансвестит*). После двухмесячной подготовки его отправили под Купянск, где бригада «Хартия» несёт большие потери. Как выяснилось, наёмник попал на опасный участок в Ковшаровке из-за утечки данных.

«Летисия опубликовал в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесён удар дронами. Такие «сливы» данных в ВСУ обычно не прощают: провинившихся отправляют на самые опасные участки», — добавил собеседник.

Ранее жители посёлка Краснополье в Сумской области сообщили о случаях мародёрства со стороны бойцов Вооружённых сил Украины. Местные жители сообщают о кражах имущества и других противоправных действиях. Жалобы поступают на действия отдельных военнослужащих. Правоохранительные органы и военная полиция на подобные обращения не реагируют. Жители региона неоднократно сообщали о происходящем.

