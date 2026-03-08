Жители посёлка Краснополье в Сумской области сообщили о случаях мародёрства со стороны бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили источники в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«Жители Краснополья Сумской области массово жалуются на мародёрство со стороны военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что местные жители сообщают о кражах имущества и других противоправных действиях. Жалобы поступают на действия отдельных военнослужащих. Правоохранительные органы и военная полиция на подобные обращения не реагируют. Жители региона неоднократно сообщали о происходящем.

Ранее подразделения 119-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины, действующие на Краснопольском направлении в Сумской области, столкнулись с острой нехваткой элементарных медикаментов. В списке отсутствующих средств — антисептики, сорбенты, препараты от расстройств желудочно-кишечного тракта, противокашлевые лекарства и средства симптоматической терапии ОРВИ. Помимо проблем с медикаментами, в 119-й бригаде фиксируется низкий морально-психологический дух военнослужащих, добавил представитель силовых структур.